Oggi agli Internazionali d'Italia si svolgono le semifinali nel torneo di tennis maschile. Jannik Sinner sfida Daniil Medvedev, mentre Luciano Darderi affronta Casper Ruud. Le partite sono trasmesse in diretta in chiaro e disponibili anche in streaming. L’evento si svolge sui campi di Roma, con gli incontri che si svolgono nel pomeriggio. Nessun altro dettaglio sui risultati o sugli orari specifici è ancora stato comunicato.

Grande giornata agli Internazionali d'Italia con Jannik Sinner contro Daniil Medvedev e Luciano Darderi contro Casper Ruud. Ecco gli orari dei match e tutte le informazioni su diretta tv in chiaro e streaming. Grande giornata di tennis agli Internazionali d'Italia di Roma, dove venerdì 15 maggio andranno in scena le semifinali del tabellone maschile. Il pubblico di Roma si prepara a spingere ben due azzurri nelle semifinali del tabellone maschile. Jannik Sinner e Luciano Darderi scendono in campo sul Centrale con un sogno condiviso: regalare all'Italia una clamorosa finale tutta tricolore. Il numero 1 al mondo sarà impegnato contro il russo Daniil Medvedev, Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sinner e Darderi oggi in semifinale a Roma: orario, tv in chiaro e streaming

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Strepitoso Darderi: è l’ottavo italiano in semifinale a Roma!

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