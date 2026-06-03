Quando si gioca Cobolli-Arnaldi Roland Garros 2026 | orario semifinale tv streaming ipotesi in chiaro

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali di Roland Garros 2026, la sua prima volta tra i quattro migliori in un torneo dello Slam. È il sesto italiano a qualificarsi a questa fase dell’evento. La semifinale si giocherà in data e orario da definire, con possibilità di visione in diretta tv e streaming. Non sono ancora state comunicate le modalità di trasmissione in chiaro.

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Flavio Cobolli si è qualificato alle semifinali del Roland Garros 2026: per la prima volta in carriera è riuscito ad approdare tra i migliori quattro in un torneo dello Slam, sesto italiano a raggiungere questo turno in uno degli eventi più prestigiosi del panorama tennistico. Il romano ha saputo rimontare il canadese Felix Auger-Aliassime sulla terra rossa di Parigi, emergendo dopo aver perso il primo set ed essere andato sotto nella seconda frazione per 1-3. Con le spalle al muro, il nostro portacolori ha reagito di rabbia sotto il tetto del Philippe Chatrier (chiuso dopo la prima frazione condizionata dal vento) ed è stato impeccabile contro un avversario che da lunedì sarà il nuovo numero 4 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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