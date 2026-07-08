Simulatore contributi INPS artigiani e commercianti | online il software ufficiale

Da luglio è disponibile online il nuovo software ufficiale dell’INPS per il calcolo dei contributi dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni autonome di artigiani e commercianti. Il programma permette di simulare facilmente le somme da versare, fornendo un supporto pratico per i soggetti interessati. È accessibile attraverso il sito dell’INPS e si rivolge a chi deve calcolare i contributi previdenziali in modo autonomo.

Simulatore contributi INPS artigiani e commercianti: dal mese di luglio è disponibile un software dell’INPS per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alle Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. A renderlo noto lo stesso Istituto con il Messaggio numero 2254 del 3 luglio 2026. Il servizio permette di avere un dato indicativo di quelli che sono i costi a carico degli iscritti derivanti dalla contribuzione previdenziale e assistenziale. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Simulatore contributi INPS artigiani e commercianti: servizio disponibile da luglio. Come reso noto dall’Istituto ( Messaggio numero 22542026 ) il simulatore per il calcolo dei contributi a carico di artigiani e commercianti è disponibile dal mese di luglio 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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