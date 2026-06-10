Contributi INPS 2026 artigiani e commercianti | saldo e acconto scadenze e importi

Per il 2026, artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti all’INPS devono calcolare i contributi dovuti sulla base dei redditi dichiarati. La normativa prevede il pagamento di un saldo e di un acconto, con scadenze e importi specifici. Le regole sono stabilite dal Decreto Legislativo del 1997, articolo 10, che indica come determinare l’importo dei contributi in relazione ai redditi dichiarati. Le date di pagamento e le soglie di contribuzione sono pubblicate annualmente dall’INPS.

Contributi INPS 2026 artigiani e commercianti: la normativa (Decreto Legislativo 9 luglio 1997 numero 241, articolo 10) stabilisce che artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti all’INPS per i propri contributi devono determinarne l’ammontare in dichiarazione dei redditi. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli Enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Attraverso la Circolare 27 maggio 2026, numero 62 INPS fornisce le indicazioni per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi 2026-PF e la riscossione dei contributi dovuti a saldo 2025 e in acconto 2026. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Contributi INPS artigiani e commercianti 2026 nel Regime Forfettario | (EP. 26 di 47)

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