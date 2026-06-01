Il Comune di Arese ha aperto un nuovo bando per concedere contributi a fondo perduto destinati ai commercianti locali. La misura mira a sostenere le attività commerciali nella zona. La domanda può essere presentata da chi gestisce negozi e attività commerciali nel territorio comunale. Le risorse sono destinate a finanziare le spese sostenute dai commercianti per rilanciare e mantenere le proprie attività. La scadenza del bando e i requisiti specifici sono disponibili sul sito ufficiale del Comune.

Nuovo bando del Comune di Arese per la concessione di contributi a fondo perduto a sostegno del commercio locale. Si tratta di un nuovo piano di incentivi per riqualificare le attività esistenti e sostenere la nascita di nuove imprese del territorio. "Con il lancio di questo nono bando confermiamo la continuità nel sostenere, anno dopo anno, chi investe nel nostro territorio. Con questa nuova misura supportiamo i nostri commercianti nel riqualificare i propri spazi e migliorare il decoro delle nostre strade e, allo stesso tempo, continuiamo a creare terreno fertile per nuove idee di business. Sostenere il commercio locale in modo costante significa, per noi, garantire una comunità che resta viva, attrattiva e in continua crescita", spiegano il sindaco Luca Nuvoli e l’assessora alla rigenerazione urbana e nuclei storici Margherita Corsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Contributi per sostenere i commercianti

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TRAM: ECCO COME OTTENERE I RISTORI PER I COMMERCIANTI | 23/02/2026

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