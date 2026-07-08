Silverstone 2026 | Leclerc trionfa Antonelli convince Il caso Hamilton divide i tifosi
Durante il Gran Premio di Silverstone 2026, un incidente tra due piloti ha portato a un'auto danneggiata e ha coinvolto anche un altro concorrente, che è stato costretto al ritiro. La gara si è conclusa con la vittoria di un pilota di un team di fascia alta, mentre un altro ha ottenuto un risultato positivo, sorprendendo gli spettatori. La competizione ha anche visto un episodio che ha diviso i tifosi, generando discussioni sui social e tra gli appassionati.
Il Gran Premio di Silverstone 2026 ha regalato spettacolo, colpi di scena e polemiche. In questa puntata di Motor News, Beatrice Frangione e Luca Preti analizzano tutti i momenti chiave del weekend di Formula 1. Al centro del dibattito c’è la strategia Ferrari: il pit stop di Lewis Hamilton durante il regime di Safety Car, una decisione che gli è costata la seconda posizione finale, favorendo George Russell. Un episodio destinato a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Spazio poi alla splendida vittoria di Charles Leclerc, autore di una gara impeccabile, e all’analisi del weekend di Kimi Antonelli, velocissimo per tutto il fine... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Silverstone 2026: Leclerc trionfa, Antonelli convince. Il caso Hamilton divide i tifosi
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