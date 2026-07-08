Silverstone 2026 | Leclerc trionfa Antonelli convince Il caso Hamilton divide i tifosi

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Silverstone 2026, un incidente tra due piloti ha portato a un'auto danneggiata e ha coinvolto anche un altro concorrente, che è stato costretto al ritiro. La gara si è conclusa con la vittoria di un pilota di un team di fascia alta, mentre un altro ha ottenuto un risultato positivo, sorprendendo gli spettatori. La competizione ha anche visto un episodio che ha diviso i tifosi, generando discussioni sui social e tra gli appassionati.