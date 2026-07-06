Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, conquistando il suo primo successo stagionale. Al secondo posto si è piazzato un pilota di un'altra scuderia, mentre Lewis Hamilton ha terminato terzo. Un problema tecnico ha invece coinvolto un altro concorrente, che si è dovuto fermare durante la corsa. La gara si è svolta sulla pista inglese, con condizioni di tempo soleggiate.

Charles Leclerc trionfa al Gran Premio di Gran Bretagna. SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Charles Leclerc, pilota della Ferrari, ha conquistato una straordinaria vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1. In un finale avvincente caratterizzato dall’uscita della safety car, Leclerc ha avuto la meglio su George Russell della Mercedes e sul leggendario Lewis Hamilton. Questa vittoria rappresenta la nona della sua carriera e segna un ritorno trionfale sul podio dopo il Gran Premio di Austin del 2024. La gara è stata segnata dall’incidente di Max Verstappen, il quale, trovandosi in terza posizione, è andato a muro costringendo l’ingresso della safety car. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Ferrari trionfa a Silverstone: Leclerc vince, Hamilton terzo. Antonelli deluso per problema tecnico.

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LECLERC TRIONFA A SILVERSTONE 250ª VITTORIA FERRARI, ANTONELLI RITIRO | GP Gran Bretagna 2026

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