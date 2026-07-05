Charles Leclerc ha vinto il Gran Premio a Silverstone, conquistando la prima posizione. Durante la gara, Antonelli si è dovuto ritirare a causa di un guasto tecnico, mentre Hamilton ha concluso terzo. La corsa si è svolta su un circuito con molte curve e rettilinei, con le vetture che hanno affrontato condizioni di pista asciutta. La gara si è conclusa con Leclerc davanti a tutti, seguito da altri piloti.

Vincere a Silverstone è un medaglia sul petto di qualsiasi pilota, farlo dopo un periodo di crisi come quello che ha attraversato Charles Leclerc è ancora più bello. La vittoria del monegasco conferma che la Ferrari può competere con le Mercedes anche se le frecce d’argento sembrano ancora un po’ più veloci. Stavolta la dea bendata ha premiato Leclerc e punito Kimi Antonelli, ha favorito Russell e penalizzato Lewis Hamilton. Ma è stato un gran premio bellissimo e pieno di colpi di scena con Leclerc che è scattato al via dei semafori affiancato da Hamilton con Antonelli un po’ sorpreso, ma poi Kimi ha superato Lewis ed è andato a caccia di Leclerc. 🔗 Leggi su Panorama.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Panorama.it - Leclerc trionfa a Silverstone Antonelli rompe, Hamilton terzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LECLERC vince, ma è FURIA FERRARI: una FOLLE safety car SCIPPA il secondo posto a HAMILTON

Notizie e thread social correlati

Silverstone: trionfa Leclerc su Ferrari davanti a Russell, terzo HamiltonCharles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone, nona gara del campionato di Formula 1, con la Ferrari.

A Silverstone trionfa Leclerc su Ferrari davanti a Russell, terzo HamiltonCharles Leclerc ha vinto il Gran Premio di Silverstone su Ferrari, davanti a George Russell e Lewis Hamilton.

Temi più discussi: Antonelli vola: trionfo nella Sprint di Silverstone! Ferrari, Hamilton 2°, Leclerc 5°; F1, GP Gran Bretagna: Antonelli vince la gara Sprint | Quattroruote.it; Silverstone, Antonelli vince la gara sprint. Seconda la Ferrari di Hamilton; Antonelli trionfa nella Sprint a Silverstone: Hamilton 2°! Norris sul podio, Leclerc chiude quinto.

F1, Leclerc vince a Silverstone, Antonelli sfortunato, Hamilton beffato x.com

Antonelli trionfa nella Sprint a Silverstone: Ho dato tutto per superare Lewis reddit

Leclerc trionfa a Silverstone Antonelli rompe, Hamilton terzoFormula 1: la Ferrari dimostra di potersela giocare con la Mercedes. Charles: Non so come sarebbe finita se Kimi non avesse avuto problemi, ma ogni tanto ci vuole un po' di fortuna ... panorama.it

Leclerc trionfa con la Ferrari nel pazzo GP Silverstone: Russell beffa Hamilton 3°, Antonelli tradito da MercedesCharles Leclerc vince con la Ferrari il pazzo GP di Silverstone davanti a Russell e Hamilton. Antonelli, dopo pole e Sprint, viene tradito da un problema sulla Mercedes mentre era in lotta per la ... fanpage.it