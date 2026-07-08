Significa che sto invecchiando va bene così | George Clooney riceverà il Leone d’oro a Venezia e la prende con autoironia

George Clooney riceverà il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia. L’attore sarà presente al red carpet, scendendo da un motoscafo e sorridendo. Clooney ha commentato con autoironia il premio, dicendo che “significa che sto invecchiando, va bene così”. La cerimonia si svolgerà durante l’evento, con Clooney tra i protagonisti attesi.

Lo vedremo scendere dal motoscafo, sorridente come sempre, pronto a illuminare il red carpet del Lido. George Clooney torna alla Mostra del Cinema di Venezia, e questa volta lo fa da protagonista assoluto: l’attore, regista e produttore statunitense riceverà il Leone d’oro alla carriera nell’83esima edizione del festival, che prenderà il via il prossimo 2 settembre 2026. Un riconoscimento che corona una delle carriere più luminose e versatili di Hollywood, ma che Clooney accoglie con la sua proverbiale autoironia. “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito”, ha commentato nell’accettare il premio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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VENEZIA, a GEORGE CLOONEY il LEONE D'ORO alla carriera

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