A Venezia, l’attore riceverà il Leone d’Oro alla carriera, un riconoscimento che si aggiunge ai due premi Oscar, quattro Golden Globe e un Emmy già vinti. Clooney ha commentato che si tratta di un onore immenso, ma ha anche detto che il premio indica che sta invecchiando. La premiazione avverrà durante il festival cinematografico, che si svolge nella città italiana.

Dopo due premi Oscar, quattro Golden Globe e un Emmy, al palmarès di riconoscimenti ottenuti da George Clooney sta per aggiungersi un’altra prestigiosa statuetta: il Leone d’Oro alla carriera. L’attore, regista e produttore americano sarà premiato in occasione dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. La decisione, arrivata su proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, è stata accolta con favore dal Consiglio di amministrazione della Biennale e la reazione di Clooney non si è fatta attendere. “Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La Mostra è senza dubbio il mio festival preferito e ricevere il Leone d'Oro è un onore immenso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Festival di Venezia, a George Clooney il Leone d'oro alla carriera: "Onore immenso ma significa che sto invecchiando"

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