La costa jonica vuole ripartire dopo il ciclone Harry siglata l' intesa tra università e ordini professionali

Dopo il passaggio del ciclone Harry, la costa jonica si prepara a ripartire. In una riunione nella sala del Senato, l’università di Messina ha firmato un accordo con gli Ordini professionali di architetti, geologi, agronomi, ingegneri e periti industriali. L’obiettivo è approfondire lo studio del territorio e definire linee guida per lo sviluppo sostenibile della zona.

L’università di Messina e gli Ordini professionali degli Architetti, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, degli Ingegneri e dei Periti industriali, hanno siglato in sala Senato un Protocollo d’intesa in materia di analisi del territorio e individuazione di linee guida per lo sviluppo.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: All'Airport Hotel il convegno "L'Italia delle Professioni" con istituzioni, università e ordini professionali Ricerca accademica, siglata l’intesa tra Mes e EUIL’Istituto universitario europeo di Fiesole rafforza il proprio ruolo di ponte tra ricerca accademica e processi decisionali europei con un nuovo... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Ciclone Harry, emergono i danni lungo la costa jonica reggina; Caulonia Marina, il ciclone Harry devasta il lungomare: distrutto il campo di basket; Bovalino, la tempesta Harry colpisce anche La Rotonda: onde contro lo storico ristorante sul lungomare; Siderno, la tempesta Harry devasta il litorale: crolla una parte del vecchio pontile (video). Il 1° Maggio sbarca a Catanzaro nel quartiere marinaro Musica, sport e solidarietà per le zone colpite dal Ciclone Harry Il 23 aprile la conferenza stampa Quest’anno la Festa dei Lavoratori a Catanzaro avrà un cuore pulsante nel quartiere marinaro. Il mega co - facebook.com facebook Subito Harry Kane La ripresa si apre con il doppio vantaggio #Bayern #RealMadridBayern #ChampionsLeague #DAZNBetClub x.com