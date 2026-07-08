Confagricoltura e Alis hanno firmato un accordo per creare un osservatorio dedicato all'agroindustria. L’obiettivo è monitorare le infrastrutture strategiche come strade, ferrovie e navi, fondamentali per la competitività del settore. La scelta tra diversi mezzi di trasporto influisce sulla sostenibilità economica e ambientale delle filiere agricole. La collaborazione mira a valutare l’impatto delle infrastrutture sull’accesso ai mercati internazionali.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - La competizione tra Paesi e sistemi economici passa dalle infrastrutture strategiche anche nell'agroindustria. La scelta tra gomma, ferro, nave e intermodalità, infatti, condiziona la sostenibilità - economica e ambientale - e la capacità di incidere sui mercati globali. In quest'ottica, Confagricoltura e Alis hanno dato vita ad una collaborazione per AgriFuture Italia: un osservatorio stabile della confederazione sulle infrastrutture dell'agroindustria, per valutare l'impatto combinato di tecnologia, reti e logistica lungo tutta la filiera e trasformarlo in competitività reale per le imprese e per il Paese. Alla... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Logistica, Confagricoltura: accordo con Alis per osservatorio sull'agroindustria

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