Un giornalista ha dichiarato di essere convinto dell’innocenza di un imputato, affermando che quest’ultimo non avrebbe mai fatto del male a lui o alla sua famiglia. Ha spiegato di aver avuto un rapporto di amicizia con la persona coinvolta, dopo averla anche intervistata come fonte in alcune inchieste. La notizia ha lasciato il giornalista sbalordito, sottolineando il rapporto di fiducia e collaborazione che si era instaurato nel tempo.

"È una notizia che mi ha lasciato un senso di stordimento. Con Valter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che è stato oggetto di nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste di Report. Sono convinto, finché non vedo ovviamente le prove, della sua innocenza. Tuttavia, sono convinto che anche se dovessero emergere delle responsabilità, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia". Così il giornalista Sigfrido Ranucci ha commentato l'indagine a carico dell'imprenditore Valter Lavitola, ritenuto dagli inquirenti il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report avvenuto a Pomezia (Roma) nell'ottobre 2025. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sigfrido Ranucci: "Convinto dell'innocenza di Valter Lavitola, non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia"

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