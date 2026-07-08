“Il nuovo Pai rappresenta una grandissima semplificazione: prima avevamo nove Piani di Assetto Idrogeologico diversi. Oggi, avere un unico strumento consente una programmazione più efficace e una visione complessiva del territorio”. Lo ha dichiarato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, intervenendo all'incontro "Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione", dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sicurezza: Rotelli (FdI), 'Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del territorio'

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sicurezza: Rotelli (FdI), 'Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del

Notizie e thread social correlati

Gava (Mase): "Novi Pai fondamentali per sicurezza e prevenzione"Oggi è stata presentata e adottata una nuova versione dei Piani di Assetto Idrogeologico (Pai) distrettuali.

Pai distrettuali Aubac, nuovi strumenti per prevenzione, sicurezza e sviluppoOggi si è svolto presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri un incontro dedicato ai Pai distrettuali Aubac.

Temi più discussi: Infrastrutture idriche: 36 milioni di euro alla Tuscia, quasi 23 solo a Talete; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: INFRASTRUTTURE IDRICHE, ROTELLI: DAL GOVERNO MELONI OLTRE 36 MILIONI DI EURO PER LA TUSCIA; FDI - FRATELLI D'ITALIA * CAMERA: STRAGE DI DACCA, ROTELLI (FDI): IL RICORDO DELLE VITTIME SIA MONITO CONTRO OGNI FORMA DI TERRORISMO.

Rotelli (FdI): Un unico Pai per programmare meglio la sicurezza dei territoriIl nuovo Pai rappresenta innanzitutto una grandissima semplificazione, perché prima avevamo nove Piani di Assetto Idrogeologico diversi. Il fatto di avere oggi un unico strumento è molto importante, ... adnkronos.com

Sicurezza: Rotelli (FdI), 'Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del territorio'Sicurezza: Rotelli (FdI), 'Dai 9 Pai a uno strumento unico per prevenzione e programmazione del territorio' ... msn.com