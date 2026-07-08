Oggi è stata presentata e adottata una nuova versione dei Piani di Assetto Idrogeologico (Pai) distrettuali. Questi piani integrano le valutazioni sul rischio di frane e di allagamenti, rappresentando un passo importante per la gestione della sicurezza territoriale. La decisione è stata annunciata in una giornata dedicata a questa iniziativa, evidenziando la rilevanza delle misure in programma.

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - “Oggi è una giornata importante con la presentazione, ma soprattutto con l'adozione, dei nuovi Pai distrettuali, che mettono insieme il rischio franoso e il rischio idraulico. Programmazione e prevenzione sono fondamentali in un Paese come il nostro, dove il 94% dei Comuni è interessato dal dissesto idrogeologico”. Così il viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava, durante la presentazione, alla Presidenza del Consiglio, dei Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (Aubac), i nuovi strumenti per prevenzione, sicurezza e sviluppo dei territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gava (Mase): "Novi Pai fondamentali per sicurezza e prevenzione"

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