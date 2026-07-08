Oggi si è svolto presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri un incontro dedicato ai Pai distrettuali Aubac. Durante l'evento sono stati presentati nuovi strumenti destinati a migliorare la prevenzione, la sicurezza e lo sviluppo nelle aree di competenza. Non sono stati comunicati dettagli specifici sui contenuti o sulle decisioni prese durante la riunione.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Si è svolto oggi, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incontro 'Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione', dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. I Pai sono gli strumenti che individuano le aree esposte a rischio di alluvioni e di frane e stabiliscono le regole per l'uso del territorio in quelle aree. L'iniziativa - spiega Aubac in una nota - ha fatto seguito alla conclusione del processo di adozione dei due Piani. Con deliberazioni n. 67 e n. 68 del 26 maggio 2026, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità ha infatti adottato definitivamente il Pai distrettuale idraulico e il Pai distrettuale frane, unitamente alle relative misure di salvaguardia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pai distrettuali Aubac, nuovi strumenti per prevenzione, sicurezza e sviluppo

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