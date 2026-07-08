Sicurezza | Gava Mase ' I nuovi Pai riducono il rischio idrogeologico e tutelano cittadini e territori'

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I nuovi Piani di Assetto Idrogeologico (Pai) distrettuali combinano le analisi del rischio di frane e di inondazioni. La loro implementazione mira a ridurre il rischio idrogeologico e proteggere cittadini e territori. In Italia, il 94% dei Comuni è coinvolto da fenomeni di dissesto idrogeologico, rendendo la programmazione e la prevenzione strumenti essenziali per la gestione del territorio.

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“I nuovi Pai distrettuali mettono insieme il rischio franoso e il rischio idraulico. Programmazione e prevenzione sono fondamentali in un Paese come il nostro, dove il 94% dei Comuni è interessato dal dissesto idrogeologico. Al primo posto la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio”. Lo ha dichiarato Vannia Gava, viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, durante la presentazione dei Pai di Aubac, svoltasi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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