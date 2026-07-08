Sicurezza | Casini Aubac ' Nuovi Pai regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo dei territori'
Il segretario generale di Aubac ha affermato che i nuovi Piani di Assetto dei Territori (Pai) distrettuali sono strumenti pensati per favorire uno sviluppo più sicuro e sostenibile dei territori. Ha spiegato che le norme sono state rese più attente e flessibili, con l’obiettivo di integrare sicurezza e crescita. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro dedicato ai Pai distrettuali.
“I nuovi Pai distrettuali rappresentano strumenti per rendere più sicuro lo sviluppo dei territori. Le nuove norme sono più attente, più flessibili e più orientate allo sviluppo, perché non può esserci sviluppo senza sicurezza" Ha dichiarato Marco Casini, segretario generale Aubac, durante l’incontro “Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione”, dedicato alla presentazione dei nuovi Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, avvenuto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sicurezza: Casini (Aubac), 'Nuovi Pai, regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo
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