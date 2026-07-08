Sicurezza | Casini Aubac ' Nuovi Pai regole uniformi e più flessibili per sicurezza e sviluppo dei territori'

Notizia in breve

Il segretario generale di Aubac ha affermato che i nuovi Piani di Assetto dei Territori (Pai) distrettuali sono strumenti pensati per favorire uno sviluppo più sicuro e sostenibile dei territori. Ha spiegato che le norme sono state rese più attente e flessibili, con l’obiettivo di integrare sicurezza e crescita. La dichiarazione è stata fatta durante un incontro dedicato ai Pai distrettuali.