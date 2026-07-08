Sicurezza | Castelli FdI ' Nei territori dell' Appennino sicurezza e prevenzione garantiscono il diritto a restare'

Il 66% del territorio degli Appennini è montano o alto-collinare, secondo quanto dichiarato. Il responsabile di Fratelli d’Italia ha sottolineato che la gestione idraulica e la prevenzione dei rischi sono essenziali per contrastare lo spopolamento. La sicurezza del territorio viene considerata un aspetto chiave per garantire ai cittadini il diritto a rimanere nelle zone di montagna e di collina.

“Sicurezza del territorio è un tema fondamentale, in particolare nel Centro Italia: il 66% del territorio degli Appennini è montano o alto-collinare. La gestione idraulica e la prevenzione del rischio sono decisive per contrastare lo spopolamento; Il diritto a restare significa garantire sicurezza ai cittadini e ai territori.” Lo ha detto Guido Castelli, commissionario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, durante l'incontro "Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione", presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Sicurezza: Castelli (FdI), 'Nei territori dell'Appennino sicurezza e prevenzione garantiscono il

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