Il territorio montano e collinare dell’Appennino centrale, che copre circa il 66%, è al centro di un dibattito sulla sicurezza. La questione riguarda le aree sotto la giurisdizione dell’Autorità di bacino distrettuale, considerate fondamentali per il controllo e la tutela del territorio. La sicurezza in queste zone viene ritenuta decisiva per garantire il diritto di restare e vivere in un contesto protetto.

Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “La sicurezza del territorio è un tema centrale, ma lo è in particolare nel Centro Italia, perché gli Appennini che rientrano nella giurisdizione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale rappresentano una parte fondamentale di questo territorio: circa il 66% è infatti montano o alto-collinare. Questo significa che la gestione idraulica e la prevenzione del rischio sono decisive per garantire quel diritto a restare che rappresenta uno degli elementi fondamentali anche della politica europea”. Lo ha dichiarato Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, intervenendo all'incontro 'Pai distrettuali Aubac. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Castelli: "Sicurezza decisiva per il diritto a restare"

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