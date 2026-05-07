Comuni Vietri FdI | Grazie a Governo Meloni nuovi fondi per sicurezza nei territori della provincia di Salerno

Un rappresentante di un comune della provincia di Salerno ha espresso gratitudine nei confronti del governo nazionale per aver assegnato nuovi fondi destinati alla sicurezza. Secondo quanto dichiarato, gli investimenti riguardano principalmente la messa in sicurezza di edifici pubblici e del territorio locale. La comunicazione è stata rilasciata in seguito all’annuncio ufficiale riguardante i finanziamenti destinati a questa area.

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