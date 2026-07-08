I nuovi Piani di Assetto Insediativo distrettuali non sono vincoli, ma strumenti per favorire uno sviluppo più sicuro dei territori. Lo ha dichiarato un rappresentante locale, sottolineando che le modifiche riguardano l’utilizzo del territorio e non impongono restrizioni aggiuntive. La revisione mira a migliorare la pianificazione e la gestione delle aree, senza limitare le possibilità di crescita.

Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - “I nuovi Pai distrettuali non rappresentano un insieme di nuovi vincoli, ma strumenti per rendere più sicuro lo sviluppo dei territori. Le aree di pericolo non sono cambiate: è stata invece armonizzata la loro rappresentazione cartografica e sono state introdotte regole più flessibili, più moderne e più orientate allo sviluppo". Lo ha dichiarato Marco Casini, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale (Aubac), durante l'incontro 'Pai distrettuali Aubac. Prevenzione, salvaguardie e attuazione', svoltosi presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casini (Aubac): "I nuovi Pai non sono vincoli ma strumenti per lo sviluppo"

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