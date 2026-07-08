Nell’Aretino si valuta l’ipotesi di istituire zone rosse nelle aree più problematiche del territorio. Nel frattempo, si registra una diminuzione dei reati complessivi, ma si segnala ancora presenza di furti, spaccate nei negozi e problemi legati ai giovani. La questione della sicurezza rimane centrale, con attenzione rivolta a interventi mirati per contenere le criticità. Nessuna decisione è ancora stata ufficializzata riguardo alle zone rosse.

AREZZO – Un netto calo dei reati da un lato, ma la necessità di non abbassare la guardia su furti, ‘spaccate’ nei negozi e disagio giovanile dall’altro. Sono i due volti della sicurezza nel Valdarno emersi questa mattina nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolta al Palazzo del governo di Arezzo sotto la presidenza del prefetto. Un tavolo istituzionale importante, al quale hanno preso parte la Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno, i vertici provinciali delle forze di polizia, i vigili del fuoco e i rappresentanti delle categorie economiche e produttive del territorio. I... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sicurezza, anche nell’Aretino l’ipotesi di zone rosse nei punti più critici del territorio

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