Statale Regina 5 progetti nei punti più critici | cosa cambia per traffico e strettoie

Sono stati presentati cinque progetti mirati a intervenire sui punti più critici della Strada Statale 340 Regina, una delle arterie più trafficate della zona. Gli interventi sono stati illustrati in una riunione tra l'ente gestore e i Comuni coinvolti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e fluidificare il traffico nei punti dove la strada si blocca quotidianamente. Le soluzioni adottate sono concentrate su aree specifiche, senza prevedere interventi diffusi lungo l’intera tratta.

Interventi mirati nei punti dove la Statale Regina si blocca ogni giorno. È questo il senso dei progetti presentati in Provincia da Anas insieme ai Comuni interessati: non opere diffuse, ma soluzioni puntuali per migliorare sicurezza e viabilità lungo la Strada Statale 340 Regina, uno dei tratti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Blocchi sulla Statale Regina. Interventi per ampliare le strettoie. Presentato il progetto in ProvinciaUn duplice obiettivo: da un lato migliorare in modo strutturale la sicurezza e la fluidità della circolazione lungo la Statale Regina, dall’altro... Tre ore in più bloccati al volante: quanto tempo perdiamo nel traffico di Forlì e i punti più criticiC’è un suono che definisce la mattina di un forlivese medio meglio di qualunque sveglia o melodia radiofonica. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Statale Regina, presentati in Provincia i progetti per allargare le strettoie; S.S. 340 Regina: presentati in Provincia i progetti di ANAS per migliorare sicurezza e viabilità; Cantieri nella frazione Biringhello. Due mesi di lavori e disagi: Opera che garantisce la sicurezza; Con il Fuorisalone i quartieri sono diventati opere d’arte. Il bilancio: mezzo milione di turisti del design. Statale Regina, 5 progetti nei punti più critici: cosa cambia per traffico e strettoiePresentati in Provincia i progetti di Anas tra Colonno, Sala Comacina, Tremezzina, Menaggio e Carlazzo: interventi mirati su carreggiata e sicurezza per alleggerire traffico e strettoie sulla Strada S ... quicomo.it Statale Regina, presentati in Provincia i progetti per allargare le strettoieGestione della viabilità sulla Statale Regina, questa mattina in Provincia l’incontro tra il presidente Fiorenzo Bongiasca, i sindaci di Colonno, Sala ... espansionetv.it Strada Statale Regina Si chiedono risposte Si ipotizza blocco stradale un prossimo sabato Turismo benvenuto, ma che non uccida la vita dei residenti Olè - facebook.com facebook