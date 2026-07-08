La Regione Sicilia ha approvato la distribuzione di 735 mila euro destinati a 27 festival e rassegne cinematografiche per il 2026. La graduatoria definitiva, approvata dall'assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, indica i finanziamenti assegnati e gli esclusi. I fondi sono destinati a sostenere eventi culturali legati al cinema nella regione, senza specificare i criteri di selezione o le motivazioni degli esclusi.

La cultura in Sicilia, si sa, muove consensi, turismo e, soprattutto, il contributo della Regione Siciliana. L'assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo guidato da Elvira Amata ha approvato la graduatoria definitiva per l'erogazione dei sostegni economici a festival e rassegne cinematografiche per l'anno 2026. In totale, sul piatto ci sono 735mila euro da spartire tra 27 manifestazioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Sicilia, pioggia di fondi regionali sui festival del cinema: 735mila euro per 27 kermesse. Ecco chi sono i finanziati e gli esclusi

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