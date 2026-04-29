Sicilia che Piace ecco chi vince | pioggia di fondi anche nell’Agrigentino

Una nuova graduatoria del bando “Sicilia che Piace” assegna finanziamenti a diversi Comuni dell’Agrigentino. La distribuzione di fondi interessa aree di questa provincia, portando risorse concrete per i progetti approvati. Il risultato si aggiunge alle iniziative pubbliche promosse attraverso il bando, che mira a sostenere lo sviluppo locale. La lista dei beneficiari include anche Comuni della zona, con somme destinate a interventi specifici.

La graduatoria del bando “Sicilia che Piace” entra porta con sé risultati concreti anche per diversi Comuni della provincia di Agrigento. Dei 211 progetti presentati a livello regionale sono 97 quelli finanziabili e tra questi figurano alcune realtà agrigentine che potranno contare su risorse per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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