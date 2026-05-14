Sicilia che piace dalla Regione più fondi ai Comuni | finanziati 143 progetti
La Regione Siciliana ha aumentato i fondi destinati all’avviso “Sicilia che piace”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive. Inizialmente finanziato con circa 1,6 milioni di euro, ora il budget supera i 2,3 milioni di euro. Con questa mossa, sono stati approvati 143 progetti presentati dai Comuni dell’isola. La copertura finanziaria più ampia mira a sostenere iniziative locali e a valorizzare il territorio attraverso interventi specifici.
La Regione Siciliana incrementa la dotazione finanziaria dell’avviso “Sicilia che piace”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive, portandola da circa 1,6 milioni di euro a oltre 2,3 milioni. Sarà così possibile fare scorrere la graduatoria definitiva e ammettere ulteriori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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