Sicilia che piace dalla Regione più fondi ai Comuni | finanziati 143 progetti

La Regione Siciliana ha aumentato i fondi destinati all’avviso “Sicilia che piace”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive. Inizialmente finanziato con circa 1,6 milioni di euro, ora il budget supera i 2,3 milioni di euro. Con questa mossa, sono stati approvati 143 progetti presentati dai Comuni dell’isola. La copertura finanziaria più ampia mira a sostenere iniziative locali e a valorizzare il territorio attraverso interventi specifici.

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