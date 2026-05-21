Lombardia | riserve idriche in lieve ripresa ma resta il deficit del 27%

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Lombardia, le riserve idriche mostrano una leggera ripresa dopo periodi di calo, ma il livello complessivo resta sotto la media del 27%. L’ondata di caldo annunciata potrebbe aumentare lo stress sulle fonti d’acqua, già compromesse dalla scarsità precedente. Alcuni bacini principali sono soggetti a restrizioni più rigorose, mentre altri continuano a mantenere livelli che richiedono attenzione. La situazione attuale indica un quadro di riserve che, pur migliorando, continuano a richiedere monitoraggi e interventi specifici.

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? Punti chiave Come influirà l'ondata di caldo sulle riserve già ridotte?. Quali bacini idrici subiranno i restrizioni più severe?. Perché la neve recente non è bastata a colmare il deficit?. Cosa deciderà il tavolo regionale l'11 giugno prossimo?.? In Breve Deficit idrico del 27,8% rispetto alla media storica regionale.. Alessandro Delpiano e Massimo Sertori coordinano il monitoraggio dei bacini.. Severità idrica media per i bacino del Serio e del Brembo.. Nuovo tavolo tecnico regionale fissato per l'11 giugno.. In Lombardia le riserve idriche mostrano un parziale miglioramento dopo le recenti precipitazioni nevose, ma il deficit del 27,8% rispetto alla media storica impone massima allerta per le prossime settimane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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