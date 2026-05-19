Cristiano Ronaldo giocherà il suo sesto Mondiale con la nazionale portoghese, confermando la sua presenza in questa competizione dal 2006. Dal suo esordio, ha partecipato a cinque edizioni, stabilendo diversi record personali e di squadra. Nel 2022 ha raggiunto un traguardo significativo, attestando la longevità e l’importanza della sua carriera internazionale. Il Mondiale 2026 si avvicina e si prevede che possa aggiungere un nuovo capitolo alla lunga serie di partecipazioni e record di CR7 nel torneo.

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© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo eterno: sesto Mondiale con il Portogallo. Dall’esordio del 2006 al record del 2022, la storia (record) di CR7 nella competizione

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