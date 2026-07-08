Dopo aver somministrato miliardi di dosi di vaccini contro il Covid, le autorità sanitarie hanno pubblicato un nuovo rapporto ufficiale. Il documento evidenzia i dati aggiornati sull’efficacia e gli effetti collaterali, senza tuttavia indicare problemi gravi o inediti. La pubblicazione ha riacceso il dibattito pubblico, con molte persone che continuano a discutere sui social e tra familiari, tra accuse e sospetti.

Ci sono discussioni che sembrano non finire mai: tornano ciclicamente, si accendono sui social, spaccano le famiglie nelle chat e riempiono i commenti di accuse e sospetti. Eppure, a volte, arriva quel momento in cui i numeri parlano più forte di qualsiasi opinione. E qualcuno, davanti a quei numeri, perde la pazienza. Negli ultimi giorni una pubblicazione importante ha rimesso al centro un tema che molti pensavano archiviato. Non con slogan o frasi a effetto, ma con un lavoro gigantesco, fatto di dati raccolti in anni e anni. Ed è proprio da lì che parte la reazione durissima di Matteo Bassetti, che stavolta non usa mezzi termini. La “sentenza” che arriva dai dati: cinque anni sotto la lente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Caffeinamagazine.it - “Si vergognino!”. Vaccini Covid, dopo miliardi di dosi è arrivato il verdetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COSA MI È SUCCESSO DOPO IL VACCINO. BELEN, SCOPPIA LA POLEMICA: ARRIVA LA FURIA DI BASSETTI

Notizie e thread social correlati

Altra corsa ai vaccini a mRna dopo l’inefficacia di quelli anti CovidDopo le recenti discussioni sull’efficacia dei vaccini anti Covid a mRna, si torna a parlare di questa tecnologia.

Spionaggio sui vaccini Covid, ingegnere cinese Zewei Xu estradato negli Usa dopo arresto a Malpensa, avvocati: “Noi non informati”Un ingegnere cinese è stato estradato negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato a Malpensa.