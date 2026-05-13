Dopo le recenti discussioni sull’efficacia dei vaccini anti Covid a mRna, si torna a parlare di questa tecnologia. Il rappresentante dell’Agenzia europea del farmaco ha affermato che i vaccini stimolano il sistema immunitario, ma alcuni studi scientifici non confermano questa tesi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con opinioni contrastanti tra esperti e ricercatori. La ricerca continua a cercare risposte su come questi vaccini funzionino realmente.

Come quella di Marco Cavaleri, direttore del dipartimento rischi per la salute pubblica e della task force emergenze dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), pubblicata ieri su Repubblica. «I vaccini a mRna messi a punto contro il Covid stimolano meglio il sistema immunitario», ha sostenuto il già responsabile dell’area vaccini e prevenzione delle malattie infettive dell’agenzia europea. In Italia, una pubblicazione dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul British Medical Journal (BMJ) nel febbraio 2022, mostrava come nell’arco di 8-9 mesi anche nella media della popolazione italiana di età 40-59 anni la protezione dei vaccinati con 2 dosi scendeva appena sopra al livello dei non vaccinati, e dai 60 anni in poi addirittura sotto a quel livello.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Altra corsa ai vaccini a mRna dopo l’inefficacia di quelli anti Covid

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??Marco Cavalleri (EMA) è un esempio di scagnozzo irresponsabile delle case farmaceutiche, che ha tratto in inganno responsabili della politica e cittadini sin dal 2020 su efficacia e sicurezza dei cosiddetti vaccini contro il Covid-19 e che spudoratamente ( x.com

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