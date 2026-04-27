Un ingegnere cinese è stato estradato negli Stati Uniti dopo essere stato arrestato a Malpensa. Le autorità americane, tra cui l’Fbi, accusano Xu di aver fatto parte di un gruppo coinvolto in attività di spionaggio legate ai vaccini Covid. Gli avvocati dell’indagato affermano di non essere stati informati sui dettagli dell’indagine o sui motivi dell’arresto. La vicenda riguarda un’operazione internazionale di contrasto alla sorveglianza illegale su ricerche scientifiche.

Secondo le autorità statunitensi – in particolare l’Fbi – Xu avrebbe fatto parte di un gruppo di hacker responsabile di intrusioni informatiche ai danni di istituti di ricerca, tra cui strutture impegnate nello sviluppo di terapie e vaccini Covid nel 2020 È stato estradato negli Stati Uniti Z.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spionaggio sui vaccini Covid, ingegnere cinese Zewei Xu estradato negli Usa dopo arresto a Malpensa, avvocati: “Noi non informati”

Notizie correlate

Spionaggio sui vaccini Covid: estradato negli Usa l’ingegnere cinese arrestato a MalpensaAvrebbe spiato terapie e vaccini anti-Covid nel pieno della pandemia, tentando di sottrarre informazioni sensibili a università e centri di ricerca...

Leggi anche: Spionaggio sui vaccini Covid, l'ingegnere cinese Zewei Xu sarà estradato (ma l'ultima parola spetta al ministro)

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Spionaggio sui vaccini Covid, estradato negli Usa l'hacker cinese Xu Zewei: l'ingegnere era stato arrestato a luglio a Malpensa; Spionaggio, l’ingegnere cinese Zewei Xu è stato estradato negli Stati Uniti: Avvocati e famiglia non informati; L'Italia estrada negli Usa Xu Zewei: chi è il 33enne cinese accusato di spionaggio sui vaccini Covid; Ingegnere cinese accusato di spionaggio: per la Cassazione può essere estradato. L’ultima parola al Ministero della Giustizia.

Spionaggio sui vaccini Covid: estradato negli Usa l’ingegnere cinese arrestato a MalpensaZewei Xu avrebbe fatto parte di un team di hacker che ha preso di mira immunologi e virologi durante la pandemia ... ilfattoquotidiano.it

Spionaggio sui vaccini Covid, estradato negli Usa l'hacker cinese Xu Zewei: l'ingegnere era stato arrestato a luglio a MalpensaL'italia ha estradato negli Usa Xu Zewei, l’ingegnere cinese di 33 anni arrestato a luglio scorso all’aeroporto di Malpensa e ricercato da Washington con l’accusa ... leggo.it

Estradato negli USA hacker cinese: è accusato di spionaggio sui vaccini Covid >> https://tinyurl.com/2yk8xcwd - facebook.com facebook

Nel mondo dello spionaggio nulla è come sembra… E fidarsi è il rischio più grande. “La regola del sospetto” vi aspetta questa sera alle 21:15 su Cielo. x.com