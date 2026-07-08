Un’anziana di 88 anni si è sentita male in acqua durante una mattinata di sole e relax al bagno Oasi, nel lido delle Nazioni. È stata soccorsa dai bagnini e successivamente assistita dal personale sanitario. Dopo le prime cure, è stata trasportata in ospedale. I turisti presenti hanno applaudito l’intervento dei soccorritori. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Ombrelloni aperti, i turisti sui lettini, una normale mattinata di mare e sole al bagno Oasi, nel lido delle Nazioni. Poi tutto cambia. Un’anziana, 88 anni, si sente male. Viene lanciato l’allarme. Ed è un attimo. L’elicottero atterra sul piazzale del bagno Galattico. Poi infermieri e medici vanno con la barrella fino alla spiaggia. E così salvano la turista, grazie anche all’aiuto di due colleghi che erano in vacanza proprio in quello stabilimento. Il salvataggio sotto gli occhi dei bagnanti che hanno seguito le fasi con apprensione. Tutto è successo ieri attorno a mezzogiorno. La donna si è sentita male mentre si trovava in acqua, si è accasciata priva di forze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si sente male in acqua. Salvata dai medici, l’applauso dei turisti

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