L’Ordine dei Medici del Portogallo ha stabilito un protocollo che vieta ai theriani di ricevere cure veterinarie, obbligandoli a rivolgersi a medici umani. I theriani sono persone che si identificano con animali non umani, un fenomeno già segnalato in passato. La norma si applica alle persone che adottano questa identità e richiede che le cure siano fornite solo da professionisti umani, escludendo i veterinari.

Forse non vi ricorderete, ma noi di FqMagazine vi parlammo già in passato di quest’ultimo (folle) trend dei “ theriani “, giovani e adolescenti che si identificano psicologicamente o spiritualmente in specie animali non umane. La questione ha ora superato i confini dei social network per approdare negli ambulatori medici. Come riporta Euronews, l’Ordine dei Medici Veterinari del Portogallo (OMV) è intervenuto ufficialmente diffondendo direttive interne per vietare ai propri professionisti di visitare, diagnosticare o curare esseri umani, compres i gli individui che si identificano come animali. Le direttive dell’Ordine e i limiti di legge. L’intervento dell’organismo di controllo portoghese ribadisce in modo inequivocabile i confini legali della professione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I theriani non possono farsi curare dai veterinari, devono andare dai medici”: l’Ordine dei Medici del Portogallo interviene con un protocollo per le persone che si identificano con gli animali

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