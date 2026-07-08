La Juventus non ha escluso completamente un ritorno di Vlahovic, ma richiede che il giocatore riduca le richieste economiche per firmare. La possibilità di un accordo dipende da questa condizione, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. La società valuta le opzioni senza escludere un eventuale rinnovo o trasferimento, ma senza indicazioni precise sui tempi o sulle modalità. La trattativa rimane aperta, con un focus sull'aspetto economico.

di Francesco Spagnolo La Juve non chiude la porta a Vlahovic in maniera definitiva. Ma serve che il giocatore abbassi le pretese economiche per la firma. Il calciomercato della Juventus ruota ancora attorno a un grande punto interrogativo. Il destino del centravanti serbo è sospeso: dopo l’addio delle scorse settimane, il giocatore si trova senza squadra, in attesa della proposta ideale. La dirigenza bianconera non ha fretta e osserva l’evoluzione degli eventi, consapevole che la svolta per il futuro di Vlahovic dipenderà principalmente dalle scelte del calciatore stesso. La rottura iniziale era legata alle pretese finanziarie del suo entourage, giudicate eccessive da Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Si riapre la pista Vlahovic per la Juve? I bianconeri non chiudono al serbo, ma la firma può arrivare ad una sola condizione

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Vlahovic Salva La Juve | JUVENTUS-VERONA 1-1 | HIGHLIGHTS | SERIE A ENILIVE 2025/26

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