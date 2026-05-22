Kostic può lasciare la Juve ma restare in Serie A! Si apre una pista a sorpresa per il futuro del serbo | gli aggiornamenti

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore della Juventus potrebbe lasciare la squadra a fine stagione, ma rimanere in Serie A. Il suo nome circola tra i possibili acquisti di un club veneziano, che ha manifestato interesse nel tesserarlo senza pagare un trasferimento. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con il club interessato a portarlo in rosa a parametro zero. La decisione del giocatore, ancora da definire, potrebbe influenzare il mercato di questa estate nel campionato italiano.

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di Luca Fioretti Kostic è un obiettivo di mercato concreto del Venezia, che intende tesserarlo a parametro zero in estate. Tutti gli aggiornamenti sul serbo. Il futuro di  Filip Kostic  potrebbe essere ancora nel campionato di Serie A, ma lontano da Torino. Il laterale serbo, che a breve entrerà ufficialmente nell’ultimo mese del suo contratto con la  Juventus, è diventato uno dei grandi obiettivi estivi del neopromosso  Venezia. I lagunari, forti di una proprietà solida e pronti a investire fior di milioni per costruire una rosa all’altezza della massima categoria, si stanno muovendo con grande decisione per rinforzare la squadra. QUI: CALCIOMERCATO JUVE, TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Come riferito dall’edizione odierna de  La Nuova di Venezia e Mestre, lo stantuffo della fascia sinistra è un pallino concreto del club arancioneroverdi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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