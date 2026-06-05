Il centrocampista tedesco ha manifestato interesse per un trasferimento alla Juventus, offrendosi alla società. Tuttavia, i dirigenti juventini hanno inviato un messaggio che indica come non sia una priorità per il momento. La trattativa non è in fase avanzata e al momento non ci sono accordi o discussioni in corso. La Juventus mantiene una posizione di attesa senza confermare ufficialmente l'interesse per il giocatore.

di Francesco Spagnolo Goretzka rappresenta una idea per la Juventus vista l’apertura del tedesco. Ma per adesso non è una priorità per i bianconeri. Calciomercato Juventus: Leon Goretzka è tornato a catturare l’attenzione dei principali club del nostro campionato, con un improvviso cambio di scenario che potrebbe portarlo a Torino. Se fino a qualche tempo fa il Milan sembrava essere in una posizione di netto vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni, i recenti scossoni all’interno del management rossonero hanno provocato un brusco rallentamento delle negoziazioni. Di questa fase di stallo ne sta approfittando la Juventus, verso la quale il calciatore avrebbe manifestato una chiara apertura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Si riapre la pista Goretzka? Il giocatore si è offerto alla Juve, ma i bianconeri hanno inviato un messaggio chiaro al centrocampista

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