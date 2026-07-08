Un uomo si è lanciato da un aereo senza paracadute, davanti a un'allieva presente a bordo. L'incidente si è verificato durante un volo di addestramento, lasciando tutti senza parole. Il corpo è stato ritrovato a terra, senza vita, poco dopo la caduta. La scena si è svolta in pochi istanti, mentre i testimoni osservavano increduli. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita finora.

Ci sono frasi che, dette nel momento sbagliato, diventano un peso difficile da scrollarsi di dosso. E ci sono minuti che dovrebbero essere routine e invece si trasformano in qualcosa di impensabile. In cielo, a poche centinaia di metri da terra, una ragazza di 22 anni si è ritrovata a fare i conti con un silenzio improvviso e con una scelta che non aveva chiesto. È successo in Argentina, durante una normale sessione di addestramento su un piccolo aereo. Quello che doveva essere un volo come tanti, con la guida di un professionista accanto, ha preso una piega drammatica nel giro di pochi secondi. E tutto, secondo le ricostruzioni, sarebbe iniziato da una frase: «Sai cosa devi fare». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Si è gettato senza paracadute”. Orrore in volo, è successo davanti all’allieva

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