Il guasto in volo i gendarmi e il paracadute aperto in extremis | così si è salvato Mister Calzedonia

Un incidente in volo ha coinvolto un noto imprenditore, conosciuto come “Mister Calzedonia”. Durante il volo, si è verificato un guasto improvviso che ha causato una caduta libera incontrollata, costringendolo a un intervento rapido. In extremis, ha aperto il paracadute, riuscendo a salvarsi. La vicenda si è conclusa senza feriti gravi, ma ha attirato l’attenzione su un episodio di emergenza in quota.

Un guasto improvviso, una picchiata incontrollabile e pochi secondi per decidere. È stata una catena di eventi rapidissima, e una serie di coincidenze fortuite e decisive, a permettere a Sandro Veronesi, fondatore di Oniverse, (la denominazione sociale del gruppo che comprende marchi come Calzedonia e Tezenis) di salvarsi da un incidente aereo che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Il momento cruciale. Sono le 16 di venerdì 24 aprile quando il monomotore su cui viaggiano Veronesi e un pilota di 56 anni sorvola i Pirenei francesi. All’improvviso qualcosa si rompe, il velivolo diventa ingovernabile e il muso punta verso il basso. In quella fase non c’è margine per tentativi o correzioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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