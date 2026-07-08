Una ricercatrice francese ha visitato la soprintendenza archeologica di Shahat, nell’est della Libia. La Prof.ssa Catherine Dobias ha effettuato un sopralluogo nell’area storica, situata nella regione della Cirenaica. Contestualmente, una missione archeologica italiana ha svolto attività di ricerca nell’area. La visita e l’attività di scavi si sono concentrate sulla documentazione e lo studio di reperti e strutture antiche presenti sul sito.

Visita della Prof.ssa Catherine Dobias a Shahat: Un Focus sul Patrimonio Culturale. ROMA (ITALPRESS) – È avvenuta una significativa visita alla soprintendenza archeologica di Shahat, nell’est della Libia, un luogo di grande rilevanza storica situato nella tradizionale regione della Cirenaica. La professoressa Catherine Dobias, epigrafista francese di fama internazionale e componente della missione archeologica francese attiva a Sousse, ha portato la sua esperienza e il suo contributo prezioso al patrimonio culturale di questa area. La sua visita ha compreso una ronda approfondita al museo archeologico di Shahat, ai depositi e all’archivio della soprintendenza, dove ha avuto l’opportunità di esaminare numerose iscrizioni, documenti storici e materiali fotografici. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Shahat, Libia: visite dell’epigrafista francese e missione archeologica italiana all’area storica.

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