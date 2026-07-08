Missione archeologica italiana a Shahat | inizio lavori dell’Università di Chieti in Libia

Sono ripresi gli scavi archeologici a Shahat, in Libia, condotti dalla missione italiana dell’Università di Chieti. I lavori sono iniziati ufficialmente, segnando l’avvio della stagione di scavi prevista per il 2026. La missione ha cominciato le attività di scavo nel sito, che erano state interrotte precedentemente. Le operazioni coinvolgono team di archeologi italiani e libici, con l’obiettivo di esplorare e studiare le aree storiche del luogo.

Riprendono gli Scavi Archeologici a Shahat: La Missione Italiana dell’Università di Chieti. Un Nuovo Inizio per la Stagione di Scavi del 2026. TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il Dipartimento delle Antichità di Shahat, situato nell’est della Libia, ha avviato la stagione di scavi del 2026 accogliendo la missione archeologica italiana dell’Università di Chieti, sotto la guida della professoressa Olivia Menozzi. Questa iniziativa segna un momento significativo non solo per la comunità scientifica, ma anche per il patrimonio culturale della regione storica della Cirenaica, nota per le sue ricchezze archeologiche e storiche. L’incontro tra il Dipartimento delle Antichità di Shahat e la missione italiana ha avuto luogo per stabilire il programma di lavoro e delineare il piano scientifico per le ricerche all’interno del sito archeologico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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