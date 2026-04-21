Visite all' area archeologica di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo

Sabato 25 aprile, alle 15.30 e alle 17, le archeologhe di ARC.A.DIA guideranno le visite all’area archeologica di Palazzo della Ragione e al ponte romano San Lorenzo. I partecipanti potranno esplorare le strutture sotterranee, conoscere la storia del ponte e di Padova romana, con dettagli sul fiume, il porto e i resti del quartiere medievale. Le visite sono aperte a chi desidera scoprire i reperti e le testimonianze archeologiche della città.

Sabato 25 aprile, alle ore 15.30 e alle ore 17, le archeologhe di ARC.A.DIA vi aspettano per fare insieme un viaggio nel tempo, in sotterraneo, e scoprire il ponte romano San Lorenzo e Padova romana, con il suo fiume e il suo porto, i suoi ponti il foro, e ciò che resta del quartiere medievale, e.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Visita archeologica sotterranea alla scoperta del Ponte romano San Lorenzo Leggi anche: Alla scoperta dell'area archeologica di Palazzo della Ragione