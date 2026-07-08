Sfuma ai quarti il sogno di Cobolli e Paolini Il primo si arrende al britannico Fery la seconda all’ucraina Kostyuk
Ai quarti di finale, Cobolli è stato sconfitto dal britannico Fery e Paolini dalla ucraina Kostyuk. Entrambi i giovani talenti italiani sono stati eliminati nel torneo di tennis sull’erba all’All England Club. La giornata ha visto interrompersi il cammino dei rappresentanti italiani nel torneo.
Si scivola sull’erba inglese e si infrange il sogno di due nostri giovani e talentuosi azzurri. Giornata nera per il tennis italiano sull’erba dell’ All England Club. Il sogno di conquistare le semifinali di Wimbledon si infrange sul più bello sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. Flavio Cobolli, top-10 del circuito, si arrende in tre set alla wild card di casa Fery. Mentre Jasmine Paolini cede il passo alla solida ucraina Kostyuk, dicendo addio alla possibilità di replicare la storica finale del 2024. Per i colori azzurri resta il rimpianto dell’uscita di scena, certo. Ma anche la conferma di un movimento ormai stabilmente ai vertici dello Slam londinese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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