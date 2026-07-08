Delusione Paolini | Jasmine si ferma ai quarti sfuma il sogno di Wimbledon
Jasmine Paolini si è fermata ai quarti di finale a Wimbledon 2026, il terzo Slam della stagione. La tennista italiana, numero 17 del mondo e testa di serie 13, ha perso in due set contro Marta Kostyuk, numero 13 del ranking WTA, con il punteggio di 6-3 6-2. La partita si è svolta sull'erba dell'All England Club. La sconfitta ha interrotto il percorso della Paolini nel torneo.
Londra, 8 luglio 2026 – Niente semifinali per Jasmine Paolini a Wimbledon 2026, terzo Slam della stagione. Sull'erba dell'All England Club la trentenne toscana, numero 17 del mondo e tredicesima testa di serie, viene sconfitta in due set (6-3 6-2) all'ucraina Marta Kostyuk, numero 13 Wta e 12 del tabellone. Per Paolini sfuma così la seconda semifinale nel Major londinese dopo essere arrivata fino in fondo nel 2024, battuta poi da Barbora Krejcikova nell'ultimo atto. epa13098153 Marta Kostyuk of Ukraine celebrates winning the first set during her Women's Singles quarter-final match against Jasmine Paolini of Italy at the Wimbledon Championships in London, Britain, 08 July 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Paolini.
Alexandra Eala vs Jasmine Paolini - Preview & Prediction - 2026 Wimbledon Round 4
Notizie e thread social correlati
Jasmine Paolini ai quarti di Wimbledon, battuta in tre set Alex EalaJasmine Paolini ha raggiunto i quarti di finale di Wimbledon, dopo aver battuto in tre set Alex Eala.
Wimbledon, si ferma ai quarti la corsa di Paolini: l'ucraina Kostyuk vince in due setJasmine Paolini si è fermata ai quarti di finale a Wimbledon, sconfitta dall'ucraina Marta Kostyuk in due set, 6-3 e 6-2.
Temi più discussi: L’elegantissimo Kimi Antonelli a Wimbledon: l’incontro con Sinner e Federer dopo la delusione di Silverstone; Elena Rybakina dopo la sconfitta contro Mertens: Non so cosa sta succedendo, devo cambiare qualcosa; Kimi Antonelli a Wimbledon nel Royal Box: chiacchierata con Roger Federer, poi l'incontro con l'amico Jannik Sinner; Antonelli va a trovare Sinner a Wimbledon per smaltire la delusione di Silverstone. Poi si gode il match Paolini dal Royal Box.
Dalla delusione di Silverstone a Wimbledon: Kimi Antonelli a Londra per Jannik Sinner e Jasmine Paolini. facebook
2026 Wimbledon Ladies' Singles Round 4: [13] J. Paolini def. [29] A. Eala 6-4, 4-6, 6-3 reddit
Wimbledon - Kostyuk domina Paolini: l'azzurra esce di scena ai quarti di finaleTermina ai quarti di finale il sogno di Jasmine Paolini a Wimbledon. A conquistare un posto in semifinale, la seconda consecutiva in uno Slam dopo quella raggiunta poche settimane fa al Roland Garros, ... tennisworlditalia.com
Jasmine Paolini si ferma ai quarti di finale a Wimbledon: Marta Kostyuk vince con merito in due setJasmine Paolini esce di scena ai quarti di finale a Wimbledon, ma, nonostante tutto, può considerare questo come un risultato che vale l'inizio di un ... oasport.it