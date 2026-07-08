Delusione Paolini | Jasmine si ferma ai quarti sfuma il sogno di Wimbledon

Notizia in breve

Jasmine Paolini si è fermata ai quarti di finale a Wimbledon 2026, il terzo Slam della stagione. La tennista italiana, numero 17 del mondo e testa di serie 13, ha perso in due set contro Marta Kostyuk, numero 13 del ranking WTA, con il punteggio di 6-3 6-2. La partita si è svolta sull'erba dell'All England Club. La sconfitta ha interrotto il percorso della Paolini nel torneo.