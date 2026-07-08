Sfruttamento sessuale di minorenni online | 7 arresti e trenta indagati

Sette persone sono state arrestate e trenta sono state denunciate nell’ambito di un’operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. La polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania ha condotto le attività, in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. L’indagine si è concentrata su attività di pedopornografia e abusi digitali.

Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, condotta dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in raccordo con il Cncpo (Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online). I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedo-pornografico., Nell'ambito dell'indagine della procura distrettuale etnea sono indagate complessivamente trenta persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. Oltre 100 gli operatori della polizia postale impegnati nella esecuzione di perquisizioni personali e informatiche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Ville Platte man arrested in online child exploitation investigation

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AHAHAHAHHAHAHAAH in pratica mister arbitri graditi per scopare passava dal pappone di minorenni AHAHAHHAHAHAHA In pratica questo senza figure tipo Schenone o il pappone non metterebbe una scopa neanche a pagarla Danno il pane a chi non h x.com