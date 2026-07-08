sfruttamento sessuale di minorenni online 7 arresti e 30 indagati

Notizia in breve

Sette persone sono state arrestate e altre 30 indagate nell’ambito di un’operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. La polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in collaborazione con il Cncpo, ha sequestrato ingenti quantità di materiale pedopornografico, accusando gli indagati di divulgazione e detenzione di contenuti illegali. L’indagine ha coinvolto diversi canali digitali e ha portato all’esecuzione di misure cautelari.