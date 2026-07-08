Sfruttamento sessuale di minorenni online 7 arresti e 30 indagati
Sette persone sono state arrestate e altre 30 indagate nell’ambito di un’operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online. La polizia del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in collaborazione con il Cncpo, ha sequestrato ingenti quantità di materiale pedopornografico, accusando gli indagati di divulgazione e detenzione di contenuti illegali. L’indagine ha coinvolto diversi canali digitali e ha portato all’esecuzione di misure cautelari.
Tempo di lettura: 2 minuti Sette persone arrestate dalla polizia del Centro operativo per la sicurezza Cibernetica di Catania, in raccordo con il Cncpo, nell’ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online accusate di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell’ambito dell’inchiesta della Procura distrettuale etnea sono indagate complessivamente trenta persone. Sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali. Oltre 100 operatori della polizia postale impegnati nella esecuzione di perquisizioni personali e informatiche. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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