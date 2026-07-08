Catania sfruttamento sessuale di minorenni online | 7 arresti

Sette persone sono state arrestate durante un'operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla polizia catanese e dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. L’indagine ha coinvolto il centro operativo per la sicurezza cibernetica e ha portato all’esecuzione degli arresti. La task force ha lavorato per contrastare la diffusione di materiale pedopornografico su internet.

Sette arresti nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, condotta dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania, in raccordo con il Cncpo (Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online). I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedo-pornografico. Nell'ambito dell'indagine della procura distrettuale etnea sono indagate complessivamente trenta persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti. Il materiale rinvenuto e sequestrato a... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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L'orrore della pedopornografia online: migliaia di foto e video, «anche abusi su bambini»

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