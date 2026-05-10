Sfruttamento sessuale minori in UK | +50% in cinque anni boom di adescamenti online

Negli ultimi cinque anni, nel Regno Unito si è registrato un aumento del 50% nei casi di sfruttamento sessuale di minori, con un incremento significativo delle attività di adescamento online. Le autorità evidenziano come questa crescita sia strettamente collegata all’aumento delle interazioni sui social media e sulle piattaforme digitali frequentate dai giovani. Numerosi interventi di polizia e associazioni di tutela stanno cercando di contrastare questa tendenza in rapida diffusione.

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