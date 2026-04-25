Delitto Nappini | Cassazione conferma l’ergastolo per l’assassino

La Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio di Rossella Nappini a Roma. La decisione riguarda l'imputato, già condannato in primo grado, che si era visto riconoscere la pena massima per il reato. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa sentenza definitiva, dopo il deposito delle motivazioni e l'analisi degli appelli presentati.

? Cosa sapere Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati per l'omicidio di Rossella Nappini a Roma.. L'associazione Insieme per Marianna ottiene il rimborso di 5mila euro per le spese legali.. La Corte di Cassazione ha sancito l’ergastolo per Adil Harrati, confermando la condanna definitiva per l’omicidio della cinquantadienne Rossella Nappini avvenuto nel settembre 2023 nell’androne di un edificio in via Giuseppe Allievo, nella zona di Monte Mario a Roma. I giudici della prima sezione penale hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa del cittadino marocchino, convalidando quanto stabilito precedentemente dalla Corte d’assise d’appello di Roma.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Nappini: Cassazione conferma l’ergastolo per l’assassino Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati “Sangare ha ucciso Sharon per soddisfare il suo ego”. Ergastolo all’assassino in bici: “Delitto orripilante di un narciso impenitente”Bergamo – La Corte d’Assise ha condannato all’ergastolo Moussa Sangare, 31 anni, originario del Mali, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni, la... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rossella Nappini, per l'omicidio dell'infermiera la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil Harrati; Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil Harrati; Rossella Nappini uccisa dall'ex, la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil Harrat; Omicidio Nappini: confermato l'ergastolo per l'ex compagno dell'infermiera uccisa nel 2023 a Roma. Rossella Nappini uccisa dall'ex, la Cassazione conferma l'ergastolo a Adil HarratLa donna, infermiera al San Filippo Neri, madre di due figli, venne colpita a coltellate nell'androne di casa a settembre del 2023 ... rainews.it Femminicidio Rossella Nappini: Cassazione conferma l'ergastolo per Adil HarratiErgastolo. I giudici della prima sezione penale della Corte di Cassazione hanno confermato la pena all'ergastolo per Adil Harrati per il femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa ne ... romatoday.it "Tu non sei lui!" Marco Bocci & Orlando Cinque Delitto di mafia - Mario Francese @marcoboccireal @orlandocinque - facebook.com facebook