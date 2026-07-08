Settore giovanile Sancat che progetto Nata anche l’Under 18

La Sancat di Coverciano ha annunciato la creazione di una nuova squadra Under 18, ampliando così il settore giovanile. La società, nota per la sua organizzazione, ha confermato la nascita di questa formazione, che si aggiunge alle altre già attive nel settore giovanile. Nessun dettaglio su allenatori o date di inizio, ma si tratta di un passo importante per la crescita del club.

La Sancat di Coverciano continua a rappresentare una delle realtà più solide e organizzate del panorama calcistico giovanile fiorentino. Guidata dal presidente Fabrizio Ferrini, dal direttore generale Roberto Rosati e dal direttore sportivo Alessandro Segato, la società porta avanti un progetto che unisce attività sportiva, formazione educativa e crescita personale, accompagnando i ragazzi dalla scuola calcio fino all’ingresso nei dilettantistico. Alla stagione 2026’27 la Sancat si presenta con uno staff tecnico qualificato e formazioni di valore. Sulla panchina della prima squadra siederà ancora l’allenatore Marco Cencetti, dopo l’ottimo campionato disputato in Seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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